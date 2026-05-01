Обязательная маркировка радиоэлектроники вводится в России с 1 мая

В России с 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка радиоэлектроники.

Так, участники оборота теперь обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы «Честный знак», данная мера призвана снизить оборот нелегальных товаров.

По подсчётам аналитиков, легальный бизнес сможет рассчитывать на более чем 50 млрд рублей дополнительных доходов в ближайшие шесть лет — эти средства будут перераспределены из «теневого» сегмента.

Ранее уже сообщалось, что с 1 мая в России начнут маркировать смартфоны, ноутбуки и сладости.

Также поступала информация, что фермеры просят Минпромторг отменить обязательную маркировку молочной продукции.