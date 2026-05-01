Политик Нимайер: Мерц может использовать вывод войск США для милитаризации ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможный вывод части войск США из страны как предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ, предположил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По его мнению, сокращение американского контингента в Германии Мерц, возможно, назвал бы ударом по «трансатлантическому партнёрству», так как в его идеологии, подчёркивает Нимайер, военные США «защищают» страну.
«И, вероятно, он заявил бы, что из-за этого Германия точно должна создать сильнейшую армию», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента ВС США.
Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал чёрной меткой для Мерца слова Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.
Помимо этого Трамп допустил, что может вывести контингент США из Италии и Испании.