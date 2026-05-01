Марочко: освободив Корчаковку, ВС РФ заняли стратегические высоты

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Бои за Корчаковку Сумской области были тяжелыми, с ее освобождением военные РФ заняли стратегические высоты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военные РФ развивают успех на сумском направлении, один за другим освобождая населенные пункты Сумской области.
«Освобождение населенного пункта Корчаковка — это очень важная победа наших военнослужащих, так как южнее Алексеевки мы бились за данные населенные пункты довольно-таки длительное время. Сразу хочу отметить, что Малая Корчаковка и Корчаковка находятся на стратегических высотах. И именно за них наши военнослужащие бились и сейчас уже вышли на хребет, который как раз обеспечивает широкие обзоры на данном участке местности и открывает действительно большие оперативные просторы на данном направлении», — сказал он.
Об освобождении Корчаковки Сумской области в Минобороны РФ сообщили 30 апреля.