Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, какие напасти подстерегают рубль в мае

Проценко: в мае рубль сохранит уверенные позиции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Рубль уверенно укрепляется на фоне взрывного роста нефтяных цен, однако в мае его ждёт осторожная консолидация. Об этом агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По состоянию на 30 апреля доллар торговался ниже 75 рублей. С начала года рубль укрепился к американской валюте на 5,5%. Главные драйверы — ближневосточный конфликт, поднявший нефть выше 126 долларов за баррель, а также высокая ключевая ставка ЦБ (14,5%), делающая рублёвые активы привлекательными.

«С 8 мая Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля. Однако высокие цены на нефть и ставка ЦБ остаются более весомыми аргументами в пользу уверенных позиций рубля», — пояснила Проценко.

Значение курса доллара на май ожидается в пределах 74−77 рублей. При благоприятном сценарии (нефть выше 100 долларов) возможна отметка 73 рубля за доллар. Для возврата выше 80 рублей потребовалось бы резкое падение нефти или деэскалация геополитической напряжённости, заключила она.