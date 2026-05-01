Россиянам объяснили, какие напасти подстерегают рубль в мае

По состоянию на 30 апреля доллар торговался ниже 75 рублей. С начала года рубль укрепился к американской валюте на 5,5%. Главные драйверы — ближневосточный конфликт, поднявший нефть выше 126 долларов за баррель, а также высокая ключевая ставка ЦБ (14,5%), делающая рублёвые активы привлекательными.