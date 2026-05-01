Россиянам объяснили, какие напасти подстерегают рубль в мае

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Рубль уверенно укрепляется на фоне взрывного роста нефтяных цен, однако в мае его ждёт осторожная консолидация. Об этом агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
По состоянию на 30 апреля доллар торговался ниже 75 рублей. С начала года рубль укрепился к американской валюте на 5,5%. Главные драйверы — ближневосточный конфликт, поднявший нефть выше 126 долларов за баррель, а также высокая ключевая ставка ЦБ (14,5%), делающая рублёвые активы привлекательными.
«С 8 мая Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля. Однако высокие цены на нефть и ставка ЦБ остаются более весомыми аргументами в пользу уверенных позиций рубля», — пояснила Проценко.
Значение курса доллара на май ожидается в пределах 74−77 рублей. При благоприятном сценарии (нефть выше 100 долларов) возможна отметка 73 рубля за доллар. Для возврата выше 80 рублей потребовалось бы резкое падение нефти или деэскалация геополитической напряжённости, заключила она.