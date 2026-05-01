МИД: украинский язык развивается только при тотальном ограничении остальных

Нападки на русский язык на Украине доказывают, что украинский язык жизнеспособен только в условиях тотального ограничения остальных.
С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Как только бросите давить, удушать русский язык, он всё равно прорвётся. Это попытка констатировать, что только в формате постоянного удушения, постоянного ограничения и недопуска чего-то другого украинский язык и может существовать», — сказал дипломат.
По его словам, в противном случае люди перейдут на тот язык, который им более понятен, привычен и традиционно там существовал.
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что русскоязычное население Украины должно «закрыть рты» и перестать говорить на русском языке.
По её мнению, говорящие на русском языке перестают быть украинцами.