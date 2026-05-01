Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: украинский язык развивается только при тотальном ограничении остальных

Нападки на русский язык на Украине доказывают, что украинский язык жизнеспособен только в условиях тотального ограничения остальных.

С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Как только бросите давить, удушать русский язык, он всё равно прорвётся. Это попытка констатировать, что только в формате постоянного удушения, постоянного ограничения и недопуска чего-то другого украинский язык и может существовать», — сказал дипломат.

По его словам, в противном случае люди перейдут на тот язык, который им более понятен, привычен и традиционно там существовал.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что русскоязычное население Украины должно «закрыть рты» и перестать говорить на русском языке.

По её мнению, говорящие на русском языке перестают быть украинцами.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше