Британский придаток НАТО: зачем Лондон формирует новый военно-морской союз

Британия намерена объединить военно-морские силы десяти стран для противодействия России. Об этом сообщил главком британского военно-морского флота Гвин Дженкинс. Ожидается, что в новый союз помимо Британии войдут Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. По словам аналитиков, инициатива может быть связана с упадком британских ВМС, которые уже не способны решать задачи в одиночку.
Лондон и ещё девять стран планируют сформировать объединённые военно-морские силы, чтобы противостоять России на севере Европы. Об этом заявил главком британского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс.
«Моя цель — создать морские силы, которые тренируются, проводят учения и готовятся вместе. Силы, призванные в случае необходимости незамедлительно вступать в боевые действия, обладая при этом реальным потенциалом, реальными военными планами и в условиях реальной интеграции», — сказал военачальник во время выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI).
Гвин Дженкинс.
© UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com.
Дженкинс напомнил, что с 2014 года под предводительством Лондона уже функционируют Объединённые экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), состоящие из десяти государств. Помимо Британии в JEF входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. По словам Дженкинса, пришло время расширить это сотрудничество для сдерживания России, которая якобы «остаётся самой серьёзной угрозой».
В то же время генерал подчеркнул, что новая структура призвана не заменить НАТО, а дополнить альянс.
«Как и существующие Объединённые экспедиционные силы, они должны восприниматься не как нечто отдельное от НАТО, а, скорее, как дополнение к альянсу. Для НАТО это будет средство для быстрого реагирования и овладения инициативой в этом стратегически важнейшем регионе», — пояснил Дженкинс.
Он подчеркнул, что важной составляющей объединённых сил станет взаимозаменяемость. Это означает, что входящие в коалицию страны должны будут иметь возможность при необходимости менять местами или комбинировать оборудование, детали, боеприпасы или личный состав. Этого можно достичь при условии, если союзники будут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и склады.
Лондон, претендующий на лидерскую роль в данном объединении, заинтересован в том, чтобы военные моряки союзных стран обучались в соответствии с его стандартами и программами подготовки, придерживались соответствующих доктрин и подчинялись британскому командованию, добавил Дженкинс.
Главком флота сообщил, что на прошлой неделе страны JEF подписали заявление о намерении расширить сотрудничество. Дженкинс выразил надежду, что к концу года будет подписан официальный документ, который заложит основу для создания подобного партнёрства.
Умирающий флот.
Инициатива Дженкинса прозвучала на фоне критики в СМИ состояния военно-морского флота Британии. В частности, широкий резонанс в королевстве вызвала беспомощная реакция Лондона на удар беспилотника по британской базе в Акротири на Кипре 1 марта этого года.
Для защиты объекта британцы направили в регион эсминец HMS Dragon, который для этого пришлось срочно выводить из доков, где он проходил плановый ремонт. Других доступных кораблей в распоряжении Лондона не оказалось. На то, чтобы выйти в море, судну потребовалась неделя. Ещё три дня ушло на то, чтобы покинуть британские воды, четыре дня занял переход в Гибралтар и шесть дней — пересечение Средиземного моря. В итоге к месту назначения эсминец прибыл лишь 24 марта — через 23 дня после атаки.
HMS Dragon.
© Leon Neal/Getty Images.
Позже израильские СМИ сообщили, что Dragon в Средиземном море был атакован ракетой «Хезболлы», которая приняла его за израильский корабль. Сама группировка даже опубликовала видео подготовки удара. Лондон данные утверждения назвал ложью, однако эсминцу в те дни всё-таки пришлось зайти в док на ремонт — якобы из-за незначительных технических неисправностей.
Ситуация с Dragon, которую некоторые комментаторы назвали национальным скандалом и шоком, стала возможной из-за многолетней деградации британских ВМС. Агентство Reuters ещё в 2016 году назвало Королевский военно-морской флот «умирающим». Центр анализа европейской политики (CEPA)* в марте этого года констатировал, что численность ВМС Великобритании достигла исторических минимумов. По информации CEPA, из 13 эсминцев и фрегатов в море находятся только около четырёх. Та же ситуация и с ударными подводными лодками — лишь одна из пяти субмарин сейчас в строю.
Все основные классы боевых и вспомогательных кораблей Британии находятся на разных стадиях вывода из эксплуатации, ремонта, строительства, обучения или обновления экипажей, утверждает CEPA. Некоторые относительно новые корабли стоят на якоре, но без экипажей — для их оперативного использования не хватает кадров и финансирования.
«Угрозу создают сами европейцы».
По словам аналитиков, именно удручающее состояниt британского флота могло подтолкнуть Лондон на создание нового морского союза.
«В Европе при отсутствии ресурсов сейчас появляется много инициатив, направленных на то, чтобы консолидировать то, что есть, слепить нечто из ничего. ВМС Британии представляют собой одни лишь воспоминания. Единственный доступный эсминец — Dragon — они направили в Средиземное море, куда он еле дошёл с поломками. На этом фоне и рождаются инициативы собрать вместе всё, что можно в Европе, и противопоставить это нам», — отметил в комментарии RT военный эксперт Александр Хроленко.
При этом он усомнился в эффективности данной инициативы, сравнив её с ранее выдвигавшимися в ЕС предложениями создать единую европейскую армию.
«На мой взгляд это примерно такого же рода инициатива, как и формирование европейской армии. Каждая отдельная армия — опереточная. Если их сложить вместе, то ничего из этого боеспособного не выйдет. Идея с объединением ВМС десяти стран — из того же разряда», — утверждает Александр Хроленко.
В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT подчеркнул, что утверждения о российской угрозе, которыми Лондон оправдывает свою инициативу, не выдерживают критики.
«Российский флот им не угрожает, так как наша военно-морская доктрина отрицает возможность создания каких-то угроз на морских коммуникациях. Собственно, российский флот выполняет две важные функции. Первая — это ядерное сдерживание. Вторая — обеспечение безопасности в нашей ближней зоне. Под эти задачи мы и строим корабли. У нас нет цели угрожать европейскому побережью, для этого понадобился бы другой флот. Так что угрозу создают сами европейцы», — резюмировал собеседник RT.
* Включён Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций решением от 27.11.2023.