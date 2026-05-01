Британский придаток НАТО: зачем Лондон формирует новый военно-морской союз

Для защиты объекта британцы направили в регион эсминец HMS Dragon, который для этого пришлось срочно выводить из доков, где он проходил плановый ремонт. Других доступных кораблей в распоряжении Лондона не оказалось. На то, чтобы выйти в море, судну потребовалась неделя. Ещё три дня ушло на то, чтобы покинуть британские воды, четыре дня занял переход в Гибралтар и шесть дней — пересечение Средиземного моря. В итоге к месту назначения эсминец прибыл лишь 24 марта — через 23 дня после атаки.