Мадьяр выдвинул на пост главы Минюста Венгрии своего зятя

Мадьяр, готовящийся возглавить новое правительство Венгрии, выдвинул на пост министра юстиции своего зятя.

Источник: Аргументы и факты

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, рассматриваемый как будущий глава правительства, предложил на должность министра юстиции Мартона Меллетей-Барну. Кандидат имеет многолетний опыт юридической работы и занимает пост юридического директора в партии.

Выдвижение вызвало активное обсуждение в обществе, поскольку, как выяснилось, претендент состоит в родстве с политиком. По данным СМИ, он женат на сестре Мадьяра, однако сам лидер партии изначально не акцентировал внимание на этом факте при объявлении кандидатуры.

На фоне этих обстоятельств в публичном пространстве появились обвинения в возможном кумовстве и вопросы о прозрачности кадровых решений. Тем не менее сторонники Мадьяра указывают на профессиональный опыт кандидата как на ключевой аргумент в его пользу.

Ранее сообщалось, что в Венгрии формируется новая администрация, которая намерена учредить специальную структуру для проверки возможных противоправных действий в рамках передачи государственных активов в частные руки в период с 1998 по 2000 год.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
