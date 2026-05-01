Мадьяр выдвинул на пост главы Минюста Венгрии своего зятя

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, рассматриваемый как будущий глава правительства, предложил на должность министра юстиции Мартона Меллетей-Барну. Кандидат имеет многолетний опыт юридической работы и занимает пост юридического директора в партии.
Выдвижение вызвало активное обсуждение в обществе, поскольку, как выяснилось, претендент состоит в родстве с политиком. По данным СМИ, он женат на сестре Мадьяра, однако сам лидер партии изначально не акцентировал внимание на этом факте при объявлении кандидатуры.
На фоне этих обстоятельств в публичном пространстве появились обвинения в возможном кумовстве и вопросы о прозрачности кадровых решений. Тем не менее сторонники Мадьяра указывают на профессиональный опыт кандидата как на ключевой аргумент в его пользу.
Ранее сообщалось, что в Венгрии формируется новая администрация, которая намерена учредить специальную структуру для проверки возможных противоправных действий в рамках передачи государственных активов в частные руки в период с 1998 по 2000 год.