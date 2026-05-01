«Военный бред». На Западе обратились к России с предупреждением

Уотсон: ЕС будет повышать градус эскалации в отношении России.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ЕС будет повышать градус эскалации в отношении России из-за необдуманной политики, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.

«Военный бред охватит Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен и инфантильную евроэлиту,» — написал он.

По словам Уотсона, руководство Европы не способно трезво оценивать ситуацию, а антироссийская риторика только отдаляет перспективу нормализации отношений с Москвой. При этом он считает, что ЕС будет продолжать усиливать провокации против России.

«Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить Россию, еврократы должны подняться по лестнице эскалации», — предупредил Уотсон.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

