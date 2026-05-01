Минпросвещения поддержало запрет на досмотр участников ЕГЭ

Минпросвещения России поддерживает запрет Рособрнадзора на досмотр школьников перед ЕГЭ-2026.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт РИА Новости.
«Для успешной сдачи экзамена важен психологический настрой. Чёткое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном — на знаниях», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.
Днём ранее стало известно, что Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026.
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв между тем рассказал, что делать при недопуске школьника к ЕГЭ.