Минпросвещения поддержало запрет на досмотр участников ЕГЭ

Минпросвещения России поддерживает запрет Рособрнадзора на досмотр школьников перед ЕГЭ-2026.

Минпросвещения России поддерживает запрет Рособрнадзора на досмотр школьников перед ЕГЭ-2026.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт РИА Новости.

«Для успешной сдачи экзамена важен психологический настрой. Чёткое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном — на знаниях», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.

Днём ранее стало известно, что Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв между тем рассказал, что делать при недопуске школьника к ЕГЭ.