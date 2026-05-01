В Чехии в Остраве почтили память красноармейцев-освободителей

ПРАГА, 1 мая — РИА Новости. Более 200 человек приняли в четверг участие в чешском городе Остраве на северо-востоке страны в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине со дня освобождения войсками Красной Армии города и региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко, также участвовавший в памятных торжествах.
«На мероприятие в честь 81-й годовщины освобождения пришли представители местных властей, общественных организаций, аккредитованные в Чехии дипломаты ряда иностранных государств, школьники, работники посольства РФ», — рассказал Гиренко.
По словам Гиренко, в Остраве находятся два крупных мемориала, связанных с операцией войск 4-го Украинского фронта по овладению ключевым промышленным районом страны в апреле 1945 года. Это монументальное захоронение в парке Коменского и памятник-танк Т-34 — центральный мемориал города, имеющий статус национального культурного памятника. Именно здесь прошли в четверг возложение цветов и мемориальные мероприятия.
Как отметил Гиренко, все связанные с освободительными сражениями Красной Армии захоронения в Остраве находятся в прекрасном состоянии. «Видно, что за памятниками заботливо ухаживают. Попытки их “переформатировать”, сделать более скромными, изъять некоторые элементы скульптурных композиций, непременно сталкивались с сопротивлением местных общественных организаций. Одну из ключевых ролей в этом играют активисты Чешско-Российского общества Остравы. Его председатель, Карел Шестак, хорошо известен в регионе своей принципиальностью и настойчивостью в деле сохранения исторической правды и справедливости», — сказал Гиренко.
В результате Моравско-Остравской наступательной операции Красной Армии, проходившей с 10 марта по 5 мая 1945 года, войска 4-го Украинского фронта овладели крупным промышленным регионом тогдашней Чехословакии, выполняя при этом задачу по максимальному сохранению местного производственного потенциала.
В ходе боев в регионе погибли около 33 тысяч воинов Красной Армии. Потери участвовавшего в боях в составе Красной Армии 1-го Чехословацкого армейского корпуса за период с 12 по 30 апреля составили 1528 человек. Всего при освобождении Чехословакии от гитлеровских войск погибли более 140 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.