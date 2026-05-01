Хегсет рассказал о юридических тонкостях ведения операции против Ирана

Хегсет: отсчет срока операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен.

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что 60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен из-за режима прекращения огня.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней. Таким образом, военные полномочия Трампа истекают 1 мая.

Отвечая на вопрос о том, будет ли администрация Трампа запрашивать разрешение конгресса в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, Хегсет сослался на Белый дом.

«В конечном счете, я бы положился в этом вопросе на Белый дом и юридического советника Белого дома. Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», — заявил он во время слушаний в комитете сената.

Он также сообщил, что администрация США может запросить конгресс о дополнительных средствах для покрытия расходов на американские атаки по Ирану.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники утверждал, что Трамп считает морскую блокаду главным рычагом давления на Иран, но в случае необходимости готов рассматривать и другие военные сценарии. По информации портала, Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработало план «коротких и мощных» ударов. Агентство Bloomberg передавало, что CENTCOM уже запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Решение по запросу пока не принято.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
