Spotify ввел верификацию профилей исполнителей

Стриминговый сервис Spotify ввел верификацию исполнителей в рамках кампании по обеспечению прозрачности информации об артистах и композициях. Платформа представила специальный значок «Verified by Spotify» («Проверено Spotify»), который теперь будет отображаться в профилях музыкантов.

«Сегодня мы представляем новый значок “Verified by Spotify”, а также дополнительную информацию (в бета-версии) о деятельности артистов в Spotify», — указано в сообщении компании.

Наличие значка подтверждает, что профиль артиста полностью соответствует правилам платформы. В Spotify подчеркнули, что профили, контент которых создан исключительно с помощью искусственного интеллекта, не будут верифицированы.