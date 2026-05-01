По словам евродепутата, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС. Переговоры по новому пакету могут оказаться трудными из-за необходимости единогласия, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться.
Ранее евродепутат Роберто Ванначчи призвал Урсулу фон дер Ляйен перестать «изображать дохлого таракана» и игнорировать энергокризис. Он указал, что ЕК утвердила 20-й пакет санкций, хотя шесть стран ЕС нарастили закупки российского газа, а сама фон дер Ляйен покинула зал заседаний, «не зная, что делать». По его словам, такая стратегия вредит самой Европе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.