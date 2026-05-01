Евродепутат Здеховски оценил шансы принятия 21-го пакета антироссийских санкций

Ранее евродепутат Роберто Ванначчи призвал Урсулу фон дер Ляйен перестать «изображать дохлого таракана» и игнорировать энергокризис. Он указал, что ЕК утвердила 20-й пакет санкций, хотя шесть стран ЕС нарастили закупки российского газа, а сама фон дер Ляйен покинула зал заседаний, «не зная, что делать». По его словам, такая стратегия вредит самой Европе.