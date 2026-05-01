Убийство пятилетней девочки спровоцировало столкновения в Австралии

В Австралии протестующие требуют расправы над подозреваемым в убийстве девочки.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сотни протестующих в австралийском городе Алис-Спрингс вступили в столкновения с правоохранителями, требуя расправы над обвиняемым в убийстве пятилетней девочки из семьи коренного населения, сообщает телеканал АВС.

Девочка пропала в субботу, ее тело было обнаружено в четверг. В тот же день был арестован подозреваемый в убийстве. Его доставили в больницу, поскольку он был избит местными жителями.

Вокруг городской больницы собралось около 400 «разгневанных людей» которые пытаясь добраться до мужчины и требовали «расплаты».

Полиция применила против толпы слезоточивый газ, в ответ стражей порядка забрасывали различными предметами. Несколько патрульных машин получили повреждения. Двое полицейских и двое медицинских работников были ранены.

Утром в пятницу подозреваемого перевезли в административный центр Северной территории город Дарвин ради его собственной безопасности, сообщила полиция.