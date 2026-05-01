МИД: Россия сделает всё для обеспечения свободы судоходства на Балтике

Россия будет использовать все доступные средства и ресурсы для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов.
«Мы неоднократно твёрдо указывали, что для обеспечения уважения принципа свободы судоходства на Балтике российская сторона будет использовать весь спектр имеющихся в её распоряжении средств и ресурсов», — подчеркнул дипломат.
Прежде всего, по его словам, это правовые и политические ресурсы. Однако, добавил Булатов, Россия не ограничивается только ими.
На прошлой неделе в Wirtualna Polska писали, что Франция и Польша планируют провести учения над Балтикой.