В РФ создали дробовой патрон для борьбы с БПЛА с дальностью поражения до 100 м

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института прикладной химии запатентовали разработку дробового патрона, предназначенного для сбития дронов, с дальностью убойной энергии до 100 м. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.
«Патрон дробовой, содержащий гильзу с капсюлем-воспламенителем, пороховой заряд, пыж-контейнер, в который помещена дробь из тяжелого сплава, и крышка, на которую закатана гильза, отличающийся тем, что вышибной пороховой заряд имеет в своем составе навеску пироксилинового пороха массой от 2 до 4 г, дробь выполнена из тяжелого сплава и составляет от 0,75 до 0,8 от массы всего патрона, а диаметр пыжа-контейнера составляет от 0,48 до 0,52 от длины пыжа-контейнера», — говорится в описании к патенту.
Как отмечают авторы разработки, соотношение массы тяжелой дроби к массе всего патрона позволяет добиться необходимой энергии отдельных дробин, позволяющей разрушать элементы конструкции БПЛА на дистанциях от 70 до 100 м. Ими указывается, что в ранее известных аналогичных разработках попадание связанной дроби не всегда приводило к поражению БПЛА на дальностях свыше 80 м.
В то же время, использование пыжа-контейнера с соотношением его диаметра к длине равным от 0,48 до 0,52 позволяет «осуществлять раскрытие осыпи дроби на оптимальном расстоянии, для эффективного поражения БПЛА».