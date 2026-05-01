Мексика и ЕС 22 мая подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

МЕХИКО, 1 мая. /ТАСС/. Мексика и Европейский союз (ЕС) подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и промежуточное торговое соглашение в рамках VIII двустороннего саммита, который состоится 22 мая в мексиканской столице. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном министерством иностранных дел Мексики по итогам телефонного разговора президента страны Клаудии Шейнбаум и председателя Европейского совета Антониу Кошты.
«Ожидается, что одним из главных результатов саммита станет подписание “Соглашения о стратегическом партнерстве в политической, экономической и кооперационной сферах между Мексикой и Европейским союзом” (обновленного глобального соглашения), а также промежуточного торгового соглашения», — указывается в документе.
В заявлении подчеркивается, что новый договор «обновит и углубит действующие рамки политических, кооперационных и экономических отношений», которые были установлены 25 лет назад. «Это соглашение, носящее всеобъемлющий характер, укрепит отношения во всех сферах и заложит основы для более глубокого сотрудничества в стратегических секторах для устойчивого развития обеих сторон», — отмечается в тексте.
Европейский союз на встрече будут представлять председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья рабочая программа в Мексике начнется 21 мая. Шейнбаум и Кошта сошлись во мнении, что предстоящий саммит «станет решающим моментом в двусторонних отношениях и позволит консолидировать новый этап стратегического партнерства» между Мехико и Брюсселем.