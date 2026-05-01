Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексика и ЕС 22 мая подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

Новый договор «обновит и углубит действующие рамки политических, кооперационных и экономических отношений», говорится в заявлении МИД республики.

МЕХИКО, 1 мая. /ТАСС/. Мексика и Европейский союз (ЕС) подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и промежуточное торговое соглашение в рамках VIII двустороннего саммита, который состоится 22 мая в мексиканской столице. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном министерством иностранных дел Мексики по итогам телефонного разговора президента страны Клаудии Шейнбаум и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

«Ожидается, что одним из главных результатов саммита станет подписание “Соглашения о стратегическом партнерстве в политической, экономической и кооперационной сферах между Мексикой и Европейским союзом” (обновленного глобального соглашения), а также промежуточного торгового соглашения», — указывается в документе.

В заявлении подчеркивается, что новый договор «обновит и углубит действующие рамки политических, кооперационных и экономических отношений», которые были установлены 25 лет назад. «Это соглашение, носящее всеобъемлющий характер, укрепит отношения во всех сферах и заложит основы для более глубокого сотрудничества в стратегических секторах для устойчивого развития обеих сторон», — отмечается в тексте.

Европейский союз на встрече будут представлять председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья рабочая программа в Мексике начнется 21 мая. Шейнбаум и Кошта сошлись во мнении, что предстоящий саммит «станет решающим моментом в двусторонних отношениях и позволит консолидировать новый этап стратегического партнерства» между Мехико и Брюсселем.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше