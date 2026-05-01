Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС свой бренд

Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская зарегистрировала в ЕС свой бренд «Саммит первых леди и джентльменов».
По информации РИА Новости, торговая марка охватывает ряд товаров и услуг, в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. Возможная деятельность также включает съёмку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.
Уточняется, что регистрация действует на территории всего Европейского союза и истекает в мае 2032 года.
Ранее сообщалось, что голос Елены Зеленской может быть на новых «плёнках Миндича», которые будут обнародованы в скором времени.
Осенью прошлого года в Politico писали, что жена Зеленского убеждает мужа завершить политическую деятельность.