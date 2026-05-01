Медведев: ни одна армия в мире сейчас не может справиться с роем дронов

В настоящее время ни одна армия мира не обладает возможностями для противодействия «рою дронов». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал политик в видеообращении в Max.
Медведев отметил, что борьба с подобными группами дронов представляет собой крайне сложную многокомпонентную задачу. Она требует применения искусственного интеллекта и современных вычислительных систем.
Ранее KP.RU сообщал, что российские специалисты создают новые дроны-камикадзе для борьбы с массовыми налетами беспилотников Киева. По словам генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, именно «роем дронов» ВСУ атакуют территорию России.