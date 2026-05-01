Посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

Мешков: посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива.

Источник: © РИА Новости

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Посольству РФ в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива, это нарушающий Венскую конвенцию прецедент, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

«Что касается проблем со счетами, эта история практически перманентна… Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз», — сообщил посол.

Мешков отметил, что это «существенный удар» с учетом крайне высоких цен на топливо в Европе сегодня. При этом при попытке провести оплату через французский банк, посольство также столкнулось с блокировкой платежа, указал посол.

«Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 года, никогда проблем с этой точки зрения не было. Еще раз подчеркну, что это в том числе нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков», — отметил дипломат.

