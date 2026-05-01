Евродепутат Здеховски: ЕС может принять 21-й пакет санкций против РФ до июля

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Европейский союз может принять 21-й пакет антироссийских санкций к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС. Однако такой сценарий не имеет гарантий из-за необходимости согласования пакета и сложности переговоров, сообщил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховски.
«Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», — сказал Здеховски «Известиям».
Он указал газете на то, что сроки принятия нового пакета санкций будут зависеть от согласования членами ЕС, которое требует единодушия. Переговоры по этому вопросу могут быть сложными, добавил депутат Европарламента.
«Несмотря на наличие политической воли продолжать оказывать давление на Россию, я бы с осторожностью относился к установлению жестких сроков», — отметил Здеховски.
22 апреля послы ЕС утвердили финансирование Украины на сумму €90 млрд и 20-й пакет санкций против РФ после снятия вето Венгрии и Словакии. 24 апреля глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что лидеры стран сообщества приступили к подготовке 21-го пакета рестрикций.