Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнётся с января 2027 года

Преподавание нового предмета «Духовно-нравственная культура России» начнётся в российских школах с января 2027 года.
Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, речь идёт о 5-х классах. На изучение ими предмета в школах выделят 17 часов.
В 6-х и 7-х классах предмет появится с 2027/28 учебного года. Дисциплину будут изучать уже с увеличенным объёмом — 34 часа.
В ведомстве подчеркнули, что для преподавания ДНКР школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. В настоящее время ведётся подготовка методических материалов.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что предмет «Духовно-нравственная культура России» в школах нужно преподавать неформально.