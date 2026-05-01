EUCOM: в Европе размещены около 80 тысяч американских солдат

По информации ТАСС, около 38 тыс. из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии: в Висбадене, Рейн-Пфальце, Штутгарте и Баварии.
«Эта численность постоянно колеблется, практически на ежемесячной основе. Эти колебания объясняются плановыми учениями и ротацией сил на ТВД», — заявил представитель EUCOM.
Он добавил, что США непрерывно пересматривают и корректируют структуру и численность своих сил и средств в случае изменения обстоятельств.
«Также мы тесно консультируемся с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать обеспечение надлежащей коллективной структуры и численности сил сдерживания и обороны», — сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента ВС США.
Помимо этого глава Белого дома допустил, что может вывести контингент США из Италии и Испании.