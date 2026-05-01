Аналитик Уотсон: Евросоюз будет повышать градус эскалации в отношении РФ

Европейский союз будет повышать градус эскалации в отношении РФ из-за необдуманной политики. Об этом в четверг, 30 апреля, высказался аналитик Алан Уотсон.

— Военный бред охватит главу евродипломатии Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и инфантильную евроэлиту, — написал он в социальной сети X.

По его словам, руководство Европы не способно трезво оценивать ситуацию, а антироссийская риторика только отдаляет перспективу нормализации отношений с Россией. При этом аналитик считает, что Евросоюз будет продолжать усиливать провокации против Москвы.

— Вложив столько финансового и политического капитала в попытку победить РФ, еврократы должны подняться по лестнице эскалации, — заявил Уотсон.

30 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что текущий уровень взаимодействия РФ и государств Европы чудовищен. По его мнению, конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Также он отметил, что у России нет никаких агрессивных замыслов против европейских стран.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
