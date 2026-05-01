Посол Мешков: посольству России в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил в интервью РИА Новости, что российскому посольству в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива.

«Что касается проблем со счетами, эта история практически перманентна… Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина», — сказал дипломат.

По его словам, данный прецедент является нарушением и Венской конвенции, и санкционных норм, которые принимает Евросоюз.

Ранее Мешков заявил, что ситуация на французской границе для россиян может быть непредсказуемой.

В декабре 2025 года россиянка Анна Новикова рассказала о жестоком задержании во Франции, во время которого она едва не потеряла сознание.

Накануне посольство России в Париже добилось разрешения на повторное посещение в тюрьме Новиковой.

