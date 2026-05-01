Мендель осудила Каллас и призвала к переговорам после ее заявления о России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление Кайи Каллас о том, что Евросоюз, ведя диалог с Россией, не должен унижаться. Она предположила, что слова главы дипломатии ЕС могут быть метафорой «старинной эстонской игры», когда человек пытается остаться незамеченным, надев мусорное ведро на голову.