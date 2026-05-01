Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о РФ и призвала начать с Москвой диалог.
30 апреля европейский политик сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя Россию о переговорах.
— Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое, — написала Мендель в социальной сети X.
По ее мнению, политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры с РФ.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление Кайи Каллас о том, что Евросоюз, ведя диалог с Россией, не должен унижаться. Она предположила, что слова главы дипломатии ЕС могут быть метафорой «старинной эстонской игры», когда человек пытается остаться незамеченным, надев мусорное ведро на голову.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что страны Европы после начала военного конфликта на Украине осознали то, насколько важно оказывать на РФ давление.