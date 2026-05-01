Публикация аудиозаписей, связанных с коррупционным скандалом на Украине, вызвала значительный резонанс в политических кругах и, по оценке ряда наблюдателей, стала серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
В материале отмечается, что обнародованные записи спровоцировали волну обсуждений внутри украинских властных структур. На фоне продолжающегося конфликта коррупционная история, как утверждается, затронула высшие уровни государственного управления, что усилило напряженность в политической среде.
Также подчеркивается, что в результате происходящего на Зеленского нарастает внутреннее давление. По мнению авторов публикации, ситуация вокруг скандала может иметь дальнейшие политические последствия для действующей власти.
Ранее член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров выразил мнение, что слив записей связан с попыткой США надавить на Зеленского в вопросе урегулирования украинского конфликта.