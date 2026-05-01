Дмитриев похвалил Berliner Zeitung за огласку расследования коррупции на Украине

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приветствовал немецкую газету Berliner Zeitung, посвятившую материал так называемым «плёнкам Миндича», связанным с коррупцией на Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Браво, Berliner Zeitung, за то, что не замалчивают расследования коррупции в Украине», — говорится в публикации.

Дмитриев подчеркнул, что расследование дела о «плёнках Миндича» официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ «красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии подлинного стремления к истине».

Ранее сообщалось, что на новых «плёнках Миндича», которые будут обнародованы в скором времени, может быть голос жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.

