Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приветствовал немецкую газету Berliner Zeitung, посвятившую материал так называемым «плёнкам Миндича», связанным с коррупцией на Украине.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Браво, Berliner Zeitung, за то, что не замалчивают расследования коррупции в Украине», — говорится в публикации.
Дмитриев подчеркнул, что расследование дела о «плёнках Миндича» официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ «красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии подлинного стремления к истине».
Ранее сообщалось, что на новых «плёнках Миндича», которые будут обнародованы в скором времени, может быть голос жены Владимира Зеленского Елены Зеленской.