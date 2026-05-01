Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию немецкой газеты Berliner Zeitung о «пленках Миндича», связанных с коррупционными схемами на Украине.
«Поздравляем Berliner Zeitung с тем, что они не замалчивают расследования коррупции в Украине», — написал политик в соцсети X.
Дмитриев добавил, что дело о «пленках Миндича» носит официальный характер, а молчание ряда других СМИ может свидетельствовать о предвзятости и отсутствии стремления к объективности.
Напомним, что была опубликована аудиозапись разговора бизнесмена Тимура Миндича и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они обсуждали многомиллионные контракты в оборонной сфере.
На фоне этого общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины выступил с требованием отстранить Умерова от должности.
Бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявляла, что на готовящихся к публикации записях может присутствовать голос первой леди Елены Зеленской.
Газета Berliner Zeitung писала, что публикация аудиозаписей стала серьезным ударом по Владимиру Зеленскому. Материалы вызвали резонанс на высшем уровне власти.