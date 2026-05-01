Американский эсминец заглох из-за неисправности

Американский эсминец USS Higgins заглох из-за неисправности электропроводки.

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Авария на американском эсминце USS Higgins, выполнявшем задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошла из-за неисправности электропроводки, заявили РИА Новости в пресс-службе седьмого флота.

Пресс-служба подтвердила, что во вторник эсминец класса «Арли Берк» USS Higgins доложил о технической неисправности системы распределения электроэнергии.

«Первоначальные сообщения указывают на неисправность электрооборудования, которая могла привести к искрообразованию или задымлению, которые прекратились после отключения питания», — уточняется в письме.

Никто из членов экипажа не пострадал. Электроснабжение и движение судна восстановлены. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего инцидента, сообщили в пресс-службе.

Ранее американские СМИ сообщали, что на эсминце произошел крупный пожар, что в свою очередь вывело из строя электроснабжение и двигательную установку.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше