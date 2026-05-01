Американский эсминец заглох из-за неисправности

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Авария на американском эсминце USS Higgins, выполнявшем задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошла из-за неисправности электропроводки, заявили РИА Новости в пресс-службе седьмого флота.
Пресс-служба подтвердила, что во вторник эсминец класса «Арли Берк» USS Higgins доложил о технической неисправности системы распределения электроэнергии.
«Первоначальные сообщения указывают на неисправность электрооборудования, которая могла привести к искрообразованию или задымлению, которые прекратились после отключения питания», — уточняется в письме.
Никто из членов экипажа не пострадал. Электроснабжение и движение судна восстановлены. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего инцидента, сообщили в пресс-службе.
Ранее американские СМИ сообщали, что на эсминце произошел крупный пожар, что в свою очередь вывело из строя электроснабжение и двигательную установку.