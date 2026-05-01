Россиянам объяснили, как взять кредит при наличии самозапрета

Если человек после установки самозапрета решил взять кредит, порядок здесь достаточно простой: сначала нужно подать заявление о снятии самозапрета, объяснил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
«Сделать это можно через портал “Госуслуги” или через МФЦ. В первом случае заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно оформить в приложении “Госключ”. При этом принципиально важно понимать, что самозапрет не снимается мгновенно. Это сделано специально — как дополнительная защита от ситуаций, когда мошенники пытаются вынудить человека срочно оформить заём», — подчеркнул сенатор.
По его словам, самозапрет будет снят на второй календарный день после дня включения сведений о его снятии в кредитную историю.
«Информация о результате рассмотрения заявления поступит пользователю в личный кабинет на “Госуслугах”. По сути, это разумный механизм: он не лишает человека возможности взять кредит, но даёт время ещё раз спокойно оценить своё решение и снижает риск совершения спонтанных действий под давлением мошенников», — заключил собеседник RT.
