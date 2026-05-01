Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context высказал мнение, что западным странам следует пересмотреть свою позицию по территориальному вопросу. По его словам, Западу необходимо прекратить оспаривание статуса регионов, которые Россия считает частью своей территории.
Эксперт также отметил, что, по его оценке, такие территории, как Запорожская и Херсонская области, а также Донецк, Луганск и Крым, должны быть признаны в составе России. Он подчеркнул, что не видит пространства для дальнейших переговоров по этому вопросу, считая его окончательно решенным.
Кроме того, Джонсон заявил, что западным государствам следует более внимательно относиться к заявлениям Москвы и учитывать заявленные цели российской политики. По его мнению, попытки интерпретировать или корректировать эти позиции в ходе переговоров не приводят к результату и лишь усугубляют разногласия.
«Удивительно наблюдать, как Запад не прислушивается к тому, что говорят русские. Россия не шутит. Россия не угрожает. Россия говорит, что она собирается делать», — сказал Джонсон.
Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает принадлежность новых регионов не подлежащей оспариванию.