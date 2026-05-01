Марочко: контроль над Новоалександровкой позволяет ВС РФ наступать на Доброполье

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Освобождение Новоалександровки позволяет армии РФ наступать на Доброполье в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Новоалександровки, освобожденной нашими военнослужащими на красноармейском направлении, то сейчас перед нашими военнослужащими открывается прямая дорога на север по направлению сначала поселка Доброполье, а потом непосредственно и самого города Доброполье», — сказал он.
Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 30 апреля.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше