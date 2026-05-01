Дрон «Князь Вещий Олег» навел артиллерию на позиции ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Расчет беспилотника «Князь Вещий Олег» группировки «Центр» выявил позиции ВСУ в лесополосе на добропольском направлении и навел на них артиллерию, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет новейшего разведывательного беспилотного летательного аппарата “Князь Вещий Олег” войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка выявил и скорректировал уничтожение артиллерией огневых позиций и пункта управления БПЛА формирований ВСУ в лесополосе на добропольском направлении», — сказано в сообщении.
В ходе разведывательного полета операторы в лесополосе выявили опорный пункт противника и его пункт управления БПЛА, после чего доложили на пункт управления огнем гаубичного дивизиона. Получив координаты цели, военнослужащие расчета САУ «Мста-С» приступили к нанесению огневого поражения позиций ВСУ.
Также в министерстве рассказали, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки «Центр» перехватил две управляемые авиационные бомбы ВСУ на добропольском направлении. Расчет комплекса на дальности 40 км и высоте 23 км выявил два аэродинамических объекта. Экипаж выпустил две зенитные управляемые ракеты. Бомбы были уничтожены на значительном удалении, что позволило избежать жертв среди мирного населения ДНР.
Кроме того, дроноводы группировки в режиме свободной охоты уничтожили 10 тяжелых гексакоптеров ВСУ, используемых противником для обеспечения логистики на передовой, обеспечения каналов связи и нанесения огневого поражения.