Пожар в подмосковном селе Ольгово потушили

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пожар в подмосковном селе Ольгово был ликвидирован в 02.55 мск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Московской области.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что пожарные тушат возгорание на территории животноводческой фермы и административного здания в селе Ольгово Подмосковья, пожар был локализован на 1700 квадратных метрах.
«В 02.55 мск ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
