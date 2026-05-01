Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон выступил с неожиданным признанием об Украине

Такер Карлсон: Запад довел Украину до уничтожения, затянув конфликт с РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон на своем YouTube-канале.

«Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. Оно затянуло конфликт (с Россией. — Прим. ред.) за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка.», — признался журналист.

По его словам, такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал Владимир Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.

Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование. По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.

Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше