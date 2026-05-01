JW: обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может перерасти в конфликт

Выход Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК, запланированный на 1 мая, может ещё больше обострить напряжённость на Аравийском полуострове. Непосредственным поводом для этого являются экономические разногласия с Саудовской Аравией.
В статье также утверждается, что спор между двумя государствами, которые ещё десять лет назад считались чрезвычайно близкими партнёрами, обостряется на внешнеполитическом уровне уже несколько лет.
«В первые дни войны с Ираном совместная оборона… скрывала напряжённость… Однако в конечном итоге ситуация вновь накалилась. Похоже, в Абу-Даби побеждают жёсткие сторонники более тесного партнёрства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск… баланса с Ираном. В регионе, и без того напряжённом, надвигается следующий конфликт», — говорится в публикации.
В La Repubblica ранее писали, что выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT также объяснил последствия выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+.