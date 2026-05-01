Эксперт рассказал, где в Арктике живут самые одинокие люди

МУРМАНСК, 1 мая — РИА Новости. Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а вот наименее одинокими назвали себя проживающие в Новом Уренгое, Аксарке и Тазовском в ЯНАО, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике, в том числе выделил населенные пункты, где жители чувствуют себя наиболее и наименее одиноко.
«Отвечая на вопрос “как часто вы чувствуете себя одиноко”, 16% жителей Сегежи, 10% жителей Игарки и 9% жителей поселка Каргопоры сказали, что испытывают одиночество постоянно или часто», — рассказал Адамович.
В первую десятку также вошли Онега (Архангельская область), Воркута (Коми), Беломорск (Карелия), Тарко-Сале (ЯНАО), Архангельск и Мурманск. По словам эксперта, речь идет о субъективном ощущении. В среднем 8% всех респондентов ответили, что регулярно испытывают чувство одиночества.
«В целом в маленьких населенных пунктах люди меньше чувствуют себя одиноко, в крупных — чаще. Зачастую это связано с одиноким проживанием. В Арктику приезжает на заработки много технических специалистов или вахтовиков. Их семьи, друзья зачастую остаются далеко. Без социальных связей на новом месте, конечно, тяжело. Или другой сценарий: жене в арктическом городе может быть одиноко, пока муж уезжает на несколько месяцев на вахтовую работу», — пояснил аналитик.
В списке «самых общительных» поселений Арктике, жители которых признались, что почти никогда не чувствуют себя одиноко — Новый Уренгой, Аксарка, Тазовский (ЯНАО), Белоярский (ХМАО) и Североморск. Здесь от 78,4% до 75,4% жителей отметили, что одиночество им практически незнакомо.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
