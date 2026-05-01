Хегсет: отсчет срока операции в Иране без согласия конгресса приостановлен

Речь идет о норме, закрепленной в законе о военных полномочиях 1973 года, которая ограничивает использование вооружённых сил за рубежом без санкции законодателей.
С учётом этих положений срок, в рамках которого администрация могла вести операцию без согласования с Конгрессом, должен был завершиться 1 мая. Однако, по словам министра, действующее перемирие влияет на отсчёт этого периода, который либо временно приостановлен, либо полностью прекращён на время соблюдения договорённостей о прекращении огня.
Отвечая на вопросы о возможных дальнейших действиях, Хегсет отметил, что решения о необходимости обращения к Конгрессу будут приниматься в Белом доме с участием юридических советников. Он также допустил, что власти США могут обратиться за дополнительным финансированием для покрытия расходов, связанных с военными действиями против Ирана.
Ранее сообщалось, что действия американских сил в Иране выявили неготовность Вашингтона к ведению войны в современных реалиях.