Венесуэла заключила соглашения с энергетическими компаниями США

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding. Церемония подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес прошла при участии уполномоченного президента Делси Родригес.
«Интересы Соединенных Штатов и Венесуэлы пересекаются, и мы можем, опираясь на взаимодополняемость, содействовать общему благу американского и венесуэльского народов», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n. Она приветствовала делегацию американских предпринимателей во главе с исполнительным директором Национального совета доминирования в сфере энергетики Белого дома Джарродом Эйгеном и обратилась с просьбой сообщить президенту США Дональду Трампу о «готовности Венесуэлы построить прочные основы для долгосрочных отношений с Соединенными Штатами».
Основной целью встречи Родригес, руководства государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela S.A (PDVSA) и министерства углеводородов с американской делегацией было укрепление конструктивной повестки дня в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности и торговли, которую обе страны развивают на основе принципов взаимного уважения, сообщила пресс-служба уполномоченного президента.