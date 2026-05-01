Венесуэла заключила соглашения с энергетическими компаниями США

Уполномоченный президент республи Делси Родригес обратилась с просьбой сообщить американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Каракаса «построить прочные основы для долгосрочных отношений» с Вашингтоном.

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Венесуэла подписала меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями Overseas Oil Company и Crossover Energy Holding. Церемония подписания соглашений в президентском дворце Мирафлорес прошла при участии уполномоченного президента Делси Родригес.

«Интересы Соединенных Штатов и Венесуэлы пересекаются, и мы можем, опираясь на взаимодополняемость, содействовать общему благу американского и венесуэльского народов», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n. Она приветствовала делегацию американских предпринимателей во главе с исполнительным директором Национального совета доминирования в сфере энергетики Белого дома Джарродом Эйгеном и обратилась с просьбой сообщить президенту США Дональду Трампу о «готовности Венесуэлы построить прочные основы для долгосрочных отношений с Соединенными Штатами».

Основной целью встречи Родригес, руководства государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela S.A (PDVSA) и министерства углеводородов с американской делегацией было укрепление конструктивной повестки дня в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности и торговли, которую обе страны развивают на основе принципов взаимного уважения, сообщила пресс-служба уполномоченного президента.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
