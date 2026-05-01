ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. О принятом решении 28 апреля сообщило государственное агентство WAM.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. О принятом решении 28 апреля сообщило государственное агентство WAM.

Как сообщал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, выход из ОПЕК «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны». По его словам, на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива. «Решение было принято после тщательного рассмотрения стратегий, касающихся энергетического сектора, нефтяного сектора и других областей», — добавил он.

ОАЭ входили в состав ОПЕК с 1967 года. Согласно данным Ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК, в 2024 году на долю ОАЭ пришлось 13,5% от общего объема производственных квот организации. Страна занимает третье место по добыче нефти в альянсе.

Подробнее о выходе ОАЭ из ОПЕК — в материале «Ъ» «Эмираты хлопнули нефтью».

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше