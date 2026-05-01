ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+

Как сообщал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, выход из ОПЕК «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны». По его словам, на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива. «Решение было принято после тщательного рассмотрения стратегий, касающихся энергетического сектора, нефтяного сектора и других областей», — добавил он.