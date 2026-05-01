Россиянам назвали условия вызова на работу 1 или 9 мая без согласия сотрудника

В мае в России два нерабочих праздничных дня — 1 мая и 9 мая. По общему правилу, которое устанавливает Трудовой кодекс, привлекать сотрудников к труду в эти даты запрещено. Однако законодательство предусматривает ряд исключений.
Об этом рассказал в беседе с RT член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Работодатель вправе вызвать сотрудника на работу 1 или 9 мая без его согласия только при чрезвычайных обстоятельствах: для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества, а также для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайного положения или стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений, эпидемий). В этих случаях достаточно письменного приказа работодателя», — пояснил юрист.
Отмечается, что если речь идёт о необходимости выполнить непредвиденные срочные работы, от которых зависит нормальная работа организации, то для вызова в праздник потребуется и приказ руководителя, и письменное согласие самого работника.
«Без добровольного волеизъявления сотрудника привлекать его к труду в таких обстоятельствах запрещено. Для творческих работников (СМИ, театров, цирков, кинематографа) порядок привлечения к работе в праздники может определяться коллективным договором или локальным актом. Беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников вызывать на работу в праздничные дни категорически нельзя (за исключением творческих работников и спортсменов)», — предупредил специалист.
По его словам, женщины с детьми до трёх лет, а также сотрудники с инвалидностью могут работать в праздники только при отсутствии медицинских противопоказаний и при наличии письменного подтверждения об ознакомлении с правом отказаться от работы в праздники.
«Для сотрудников, работающих по сменному графику, действует особый порядок. Если утверждённый график сменности предусматривает, что 1 или 9 мая является для них рабочим днём, то дополнительно запрашивать согласие работника не требуется — такой режим считается законным в силу особенностей производства. Для тех, кто работает удалённо, правила те же: вызывать на работу в праздничный день можно только с письменного согласия и при наличии законных оснований», — подчеркнул Виноградов.
Если на майские праздники выпадает время ежегодного отпуска, нерабочие праздничные дни не засчитываются в дни отпуска, поэтому 1 и 9 мая автоматически удлиняют его на два дня, добавил он.
«Руководителю для вызова сотрудника, находящегося в отпуске, на работу в праздничную дату необходимо официально отозвать его из отпуска. Сделать это можно только с письменного согласия самого работника. При этом закон запрещает отзывать из отпуска тех, чьи условия труда считаются вредными или опасными. Неиспользованную из-за отзыва часть отпуска обязаны предоставить в любое удобное для сотрудника время в текущем или следующем рабочем году», — рассказал специалист.
Если руководитель требует выйти на службу 1 или 9 мая без законных оснований либо без оформленного должным образом письменного согласия, работник имеет полное право отказаться, объяснил эксперт.
«Работник, уже давший письменное согласие на выход в праздник, вправе отозвать его в любой момент до начала работы. В обоих случаях такой отказ не будет считаться нарушением трудовой дисциплины», — заключил собеседник RT.
