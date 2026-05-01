Азаров: у НАБУ накопилось много компрометирующих Зеленского материалов

Осенью 2025 года на Украине разразился скандал в связи с проведением масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике: ее участники отмыли не менее $100 млн. Координатором следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Миндича, который выехал с Украины за несколько часов до обысков. НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Скандал привел к отставке нескольких министров, включая бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, увольнению главы офиса и друга Зеленского Андрея Ермака, а также временно парализовал работу парламента.