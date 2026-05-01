Азаров: у НАБУ накопилось много компрометирующих Зеленского материалов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) накопило достаточно материалов и использует их сейчас по указанию американцев для компрометации Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Об этом заявил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (занимал пост в 2010—2014 годах) Николай Азаров.
«У них (НАБУ — прим. ТАСС) накопилось большое количество материалов в виде прослушивания пленок, в виде документальных свидетельств, допросов, материалов. Они, например, отправили сейчас в Израиль более 10 томов материалов, которыми они обосновывают необходимость выдачи [бизнесмена Тимура] Миндича и [главного финансиста Миндича Александра] Цукермана, — сказал Азаров. — То есть совершенно очевидно, что американцы дали им абсолютно четкую команду добиваться компрометации Зеленского и всего его ближайшего окружения».
Как подчеркнул Азаров, НАБУ изначально создавалось американцами «для управления вороватой киевской хунтой», и за деятельностью антикоррупционного органа на Украине продолжают стоять США.
Осенью 2025 года на Украине разразился скандал в связи с проведением масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике: ее участники отмыли не менее $100 млн. Координатором следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Миндича, который выехал с Украины за несколько часов до обысков. НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Скандал привел к отставке нескольких министров, включая бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, увольнению главы офиса и друга Зеленского Андрея Ермака, а также временно парализовал работу парламента.