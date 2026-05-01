DM: Карла III встретили на кладбище в США с перевёрнутым флагом Великобритании

Американский солдат во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище в США держал перевёрнутый британский флаг.

Американский солдат во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище в США держал перевёрнутый британский флаг.

«Неловкий момент, когда американский солдат оказался в центре “дипломатической оплошности” в последний день государственного визита на этой неделе», — пишет газета Daily Mail.

Издание отмечает, что флаг Великобритании расположен правильно, когда более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой. При этом флаг на флаге в руках у солдата находился с красной диагональной полосой над белой.

Ранее сообщалось, что Карл III вручил американскому президенту Дональду Трампу рынду с утилизированной подлодки HMS Trump.

Также в Daily Mail писали, что Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше