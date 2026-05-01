DM: Карла III встретили на кладбище в США с перевёрнутым флагом Великобритании

«Неловкий момент, когда американский солдат оказался в центре “дипломатической оплошности” в последний день государственного визита на этой неделе», — пишет газета Daily Mail.
Издание отмечает, что флаг Великобритании расположен правильно, когда более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой. При этом флаг на флаге в руках у солдата находился с красной диагональной полосой над белой.
Ранее сообщалось, что Карл III вручил американскому президенту Дональду Трампу рынду с утилизированной подлодки HMS Trump.
Также в Daily Mail писали, что Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу.