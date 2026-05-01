США отказали Киеву: Трамп унизил Зеленского перед звонком в Москву

Во время выступления Трамп перепутал Украину и Иран, отвечая на вопрос о сроках завершения конфликтов. Политолог Владимир Скачко объяснил эту оговорку.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп послал важный сигнал Владимиру Зеленскому, перепутав Украину с Ираном во время выступления в Белом доме, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.

Специалист отметил, что американский лидер не только послал сигнал главе киевского режима, но и подтвердил свои намерения в отношении украинского конфликта во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, во время выступления в Белом доме Трамп перепутал Украину и Иран, отвечая на вопрос о сроках завершения конфликтов.

Американский лидер выразил мнение, что оба конфликта могут завершиться в одно время. По словам Трампа, Украина с военной точки зрения потерпела поражение, а каждый из 159 кораблей ее флота сейчас находится под водой.

Российские военные блогеры, однако, сообщили, что Трамп, вероятнее всего, оговорился, перепутав Украину с Ираном, поскольку названного числа кораблей у Украины никогда не было.

«Трамп послал сигнал Зеленскому о том, что приезд короля Великобритании Карла III ничего не изменил в отношении американского лидера к Европе. Зеленский рассчитывал, что Великобритания снова вернет Трампа Европе, но они не смогли втянуть его обратно. Ничего принципиально после этой поездки не изменилось, потому что когда позвонил Путин, Трамп взял трубку и подтвердил главное. Он согласился с правом России проводить специальную военную операцию на Украине, защищать русских соотечественников, проводить денацификацию. Этот сигнал от Трампа был важнее», — пояснил Скачко.

Ранее стало известно, что скандал в Белом доме указал на раскол между США и Британией.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше