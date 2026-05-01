JW: обострение отношений ОАЭ и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Обострение в отношениях между ОАЭ и Саудовской Аравией может в будущем перерасти в полноценный конфликт. Такое мнение выразил журналист Йорг Кронауэр в статье, опубликованной в германской газете Junge Welt.
«Выход ОАЭ из ОПЕК, запланированный на 1 мая, может еще больше обострить напряженность на Аравийском полуострове. Непосредственным поводом для этого являются экономические разногласия с Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и чувствует себя чрезмерно ограниченной квотами на добычу ОПЕК, которые в значительной степени определяются Эр-Риядом», — пишет Кронауэр.
Автор статьи также указал на разногласия между странами во внешней политике. Он отметил, что «в начале ирано-иракской войны совместная оборона от иранских беспилотников и ракет маскировала напряженность». Однако в итоге ситуация вновь накалилась, так как в Абу-Даби побеждают сторонники еще более тесного сотрудничества с Израилем и США, в то время как в Эр-Рияде стремятся найти компромисс с Ираном для восстановления стабильности.
Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. При этом ОАЭ заверили, что разделяют стремление к стабилизации мирового топливного рынка. Их политика в сфере добычи нефти будет учитывать глобальные предложение и спрос, говорилось в публикации WAM.