Обнаружено тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии.
Об этом сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.
«Тело погибшего обнаружили… Передали сотрудникам МВД», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что поисково-спасательные работы полностью завершены.
24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы было семь человек. Трое туристов смогли выбраться самостоятельно, ещё трое погибли.