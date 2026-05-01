Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружено тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии.

Об этом сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

«Тело погибшего обнаружили… Передали сотрудникам МВД», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что поисково-спасательные работы полностью завершены.

24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы было семь человек. Трое туристов смогли выбраться самостоятельно, ещё трое погибли.