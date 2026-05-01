Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Junge Welt: между ОАЭ и Саудовской Аравией может начаться конфликт

Резкое обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравии из-за выхода Абу-Даби из ОПЕК может перерасти в конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Обострение отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией на фоне решения Абу-Даби выйти из ОПЕК усиливает напряжённость в регионе, пишет газета Junge Welt.

По оценкам наблюдателей, ключевой причиной разногласий стали споры вокруг нефтяной политики: Эмираты стремятся нарастить экспорт и считают действующие ограничения чрезмерными, тогда как значительное влияние на установление квот сохраняет Эр-Рияд.

Помимо экономических факторов, между странами усиливаются противоречия и во внешнеполитической сфере. Хотя на начальном этапе конфликта с Ираном совместные действия создавали видимость единства, со временем скрытые разногласия вновь вышли на поверхность и стали более заметными.

Отмечается, что позиции сторон по ключевым международным вопросам начинают расходиться всё сильнее. В ОАЭ, как предполагается, усиливаются сторонники более тесного взаимодействия с Израилем и США, тогда как Саудовская Аравия, напротив, стремится выстраивать более сбалансированные отношения с Ираном.

Ранее сообщалось, что решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК может усилить раскол между странами Ближнего Востока.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше