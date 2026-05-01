Junge Welt: между ОАЭ и Саудовской Аравией может начаться конфликт

По оценкам наблюдателей, ключевой причиной разногласий стали споры вокруг нефтяной политики: Эмираты стремятся нарастить экспорт и считают действующие ограничения чрезмерными, тогда как значительное влияние на установление квот сохраняет Эр-Рияд.
Помимо экономических факторов, между странами усиливаются противоречия и во внешнеполитической сфере. Хотя на начальном этапе конфликта с Ираном совместные действия создавали видимость единства, со временем скрытые разногласия вновь вышли на поверхность и стали более заметными.
Отмечается, что позиции сторон по ключевым международным вопросам начинают расходиться всё сильнее. В ОАЭ, как предполагается, усиливаются сторонники более тесного взаимодействия с Израилем и США, тогда как Саудовская Аравия, напротив, стремится выстраивать более сбалансированные отношения с Ираном.
Ранее сообщалось, что решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК может усилить раскол между странами Ближнего Востока.