FT: сыновья Трампа купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане

Сыновья американского президента Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане.
По информации Financial Times со ссылкой на источники, сделка состоялась в августе прошлого года.
Уточняется, что Эрик и Дональд-младший приобрели долю в строительной группе Skyline Builders, которая впоследствии получила 20% в компании Kaz Resources. Позднее Kaz Resources и связанная с ней структура Cove Kaz Capital объединились с Skyline.
«Новая компания планирует торговаться на Nasdaq под тикером Kaz Resources. В пресс-релизе, объявляющем о слиянии, ни один из братьев Трамп не упоминался», — говорится в статье.
Представитель Дональда Трампа-младшего между тем отметил, что тот выступает лишь как пассивный инвестор и не участвует в операционной деятельности компании. Он также подчеркнул, что сын Трампа не взаимодействует с федеральными органами власти в интересах своих инвестиций.
Ранее Трамп прислал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором пригласил коллегу на саммит G20 в Майами.