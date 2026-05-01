FT: сыновья Трампа купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане

Сыновья американского президента Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане.

По информации Financial Times со ссылкой на источники, сделка состоялась в августе прошлого года.

Уточняется, что Эрик и Дональд-младший приобрели долю в строительной группе Skyline Builders, которая впоследствии получила 20% в компании Kaz Resources. Позднее Kaz Resources и связанная с ней структура Cove Kaz Capital объединились с Skyline.

«Новая компания планирует торговаться на Nasdaq под тикером Kaz Resources. В пресс-релизе, объявляющем о слиянии, ни один из братьев Трамп не упоминался», — говорится в статье.

Представитель Дональда Трампа-младшего между тем отметил, что тот выступает лишь как пассивный инвестор и не участвует в операционной деятельности компании. Он также подчеркнул, что сын Трампа не взаимодействует с федеральными органами власти в интересах своих инвестиций.

Ранее Трамп прислал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором пригласил коллегу на саммит G20 в Майами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше