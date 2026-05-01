Американский политический обозреватель Такер Карлсон выразил мнение, что действия западных элит способствовали углублению и затягиванию конфликта на Украине, что, по его оценке, привело к тяжелым последствиям для страны.
По словам Карлсона, финансирование конфликта за счет западных налогоплательщиков сопровождалось значительными человеческими потерями, особенно среди украинского населения. Он считает, что такие последствия могут иметь долгосрочное влияние на демографическую и социальную структуру страны.
Кроме того, обозреватель заявил, что экономические ресурсы Украины, в частности сельскохозяйственные земли, могут оказаться под контролем внешних игроков. В своих оценках он также затронул роль украинского руководства, предположив, что отдельные решения властей способствовали формированию подобной ситуации.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры попросили Владимира Зеленского не допускать завершения конфликта с Россией еще «в течение полутора-двух лет».